China avanza con su “sol artificial”, una tecnología que podría cambiar para siempre la forma de producir energía

La investigación de fusión nuclear de China ha completado un imán masivo que pesa 582 toneladas. El objetivo es un sol artificial de "energía ilimitada". Foto: X / STANLEES4.

Recientemente, China dio un paso clave en una de las grandes carreras científicas del mundo: conseguir una nueva forma de producir energía limpia y casi ilimitada. Y es que el país asiático terminó de construir el imán superconductor más grande fabricado para un reactor de fusión nuclear, una tecnología que busca copiar el proceso que ocurre dentro del Sol.

El avance forma parte del proyecto EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), conocido como el “sol artificial” chino, que intenta lograr una reacción capaz de generar energía a partir de la fusión de átomos. Aunque todavía falta mucho para que esta tecnología llegue a los hogares, los investigadores consideran que el desarrollo es un paso importante.

La investigación de fusión nuclear de China ha completado un imán masivo que pesa 582 toneladas. El objetivo es un sol artificial de "energía ilimitada". Video: X / @STANLEES4.

Con todos estos avances y logros sobre la mesa, el gigante asiático espera completar un reactor experimental para el año próximo, y comenzar a producir electricidad mediante fusión de forma definitiva alrededor de 2030.

¿Qué es el “sol artificial” impulsado por China y por qué es tan importante?

Para entender el proyecto, hay que imaginar una máquina capaz de crear, en su interior, condiciones similares a las del Sol. Allí, en lugar de quemar combustibles como el petróleo, el gas o el carbón, se busca unir pequeñas partículas llamadas átomos para liberar energía.

Ese proceso se llama fusión nuclear y es el mismo fenómeno que mantiene encendidas a las estrellas. La ventaja es que podría convertirse en una fuente de energía muy potente, con menos residuos que los métodos nucleares tradicionales y utilizando materiales que existen en abundancia en la naturaleza.

El problema es que lograrlo es extremadamente difícil: los científicos deben controlar un gas caliente llamado plasma que alcanza temperaturas de unos 100 millones de grados.

China; fusión nuclear; proyecto EAST; "sol artificial". Foto: Instituto de Física del Plasma de la Academia China de Ciencias (ASIPP)

Así funciona el imán gigante que ayuda a generar energía como lo hace el Sol

El nuevo componente creado por China funciona como una especie de “jaula invisible”. Su misión es generar un campo magnético capaz de mantener el plasma controlado dentro del reactor sin que toque las paredes de la máquina.

El imán tiene forma de D, mide 21 metros de largo, 12 metros de ancho y pesa 582 toneladas. Según los investigadores, es el más grande construido hasta ahora para un reactor de fusión.

Gracias a este sistema, los científicos pueden intentar mantener estable la reacción durante más tiempo y acercarse al objetivo de producir energía de manera continua.

Todo un hito científico: China logró fabricar toda la tecnología por su cuenta

Uno de los puntos que más destacó el equipo de investigadores es que el desarrollo fue realizado completamente con tecnología china. Esto significa que el país logró fabricar desde los materiales especiales necesarios hasta el ensamblaje final del sistema.

China; fusión nuclear; proyecto EAST; "sol artificial". Foto: Instituto de Física del Plasma de la Academia China de Ciencias (ASIPP)

El proyecto llevó seis años de trabajo y permitió obtener 47 patentes y crear 25 estándares industriales.

Además, los científicos lograron reducir considerablemente algunos costos de fabricación y mejorar la eficiencia de los materiales utilizados en el reactor.

¿Cuándo podría llegar la energía de fusión a la vida cotidiana?

Aunque los avances son importantes, la energía de fusión todavía no está lista para reemplazar a las fuentes actuales. Los científicos deben resolver desafíos relacionados con el costo, la estabilidad de las reacciones y la construcción de plantas capaces de producir electricidad a gran escala.

China; fusión nuclear; proyecto EAST; "sol artificial". Foto: Instituto de Física del Plasma de la Academia China de Ciencias (ASIPP)

China estima que podrá tener un reactor experimental terminado en 2027 y apunta a comenzar la generación eléctrica mediante fusión cerca de 2030.

Si los próximos pasos tienen éxito, esta tecnología podría convertirse en una de las mayores transformaciones energéticas de la historia: una fuente capaz de producir grandes cantidades de electricidad con menos impacto ambiental y sin depender de combustibles fósiles.