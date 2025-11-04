Temporal en Bólivar: los videos de los destrozos tras las tormentas, la caída de granizo y la voladura de techos

Entre la noche del lunes y la madrugada del martes se registraron importantes daños en el pueblo de Urdampilleta producto de las fuertes tormentas que llegaron a la localidad bonaerense.

Destrozos en Bolívar tras el temporal. Foto: Redes sociales

Un temporal golpeó a distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. La peor parte se la llevó el partido de Bolívar, ya que tuvo destrozos de distintos tipos, en especial en el pueblo de Urdampilleta. Producto de las tormentas y vientos, se registraron la voladura de techos.

Según reportaron los vecinos, las lluvias comenzaron en la tarde noche del lunes, aunque la peor parte llegó después: la caída de granizo, acompañado por fuertes ráfagas de viento, produjeron el corte del suministro eléctrico en distintos puntos del pueblo.

Los videos del temporal en Bolívar: granizo, voladura de techos y cortes de luz

El impactante temporal que golpeó a Bolívar. Video: FB Zonacampo.

Cabe mencionar que las lluvias persisten en Bolívar, e incluso hay una alerta amarilla por tormentas para las últimas horas del martes 4 de noviembre.

Además, en Urdampilleta también se registraron las caídas de distintos árboles y antenas. Los reportes indican que los cortes comenzaron sobre las 23, aunque se mantuvieron también durante la madrugada de este martes.

Destrozos en Bolívar tras el temporal. Foto: Redes sociales

Según el sitio local LaNoticia1, el corte de luz masivo se mantuvo por más tiempo como medida de precaución, ya que se derribaron distintos postes en la localidad. El Hospital Juana de Miguens funciona con un grupo electrógeno.

El club Torrecita Pádel se vio con serios daños, ya que las instalaciones quedaron destruidas. Por otro lado, también se denunció el derrumbe de una casa, así como distintos daños en otros 40 hogares dentro de este pueblo.

El impactante temporal que golpeó a Bolívar. Video: FB Zonacampo.

Según informó Fabián García, director provincial de Defensa Civil, “las fuertes ráfagas de viento provocaron daños en techos, arbolado público y tendido eléctrico”. En este contexto, “equipos del Ministerio de Seguridad, a través de Defensa Civil, trabajan junto al municipio brindando asistencia y acompañamiento”.

El impactante temporal que golpeó a Bolívar. Video: FB Zonacampo.

Marcos Pisano, intendente de Bolívar, indicó que sufrieron “un tornado”, aunque “gracias a Dios, no tenemos que lamentar víctimas ni un daño de salud grave”.

“Tuvimos una caída atípica de lluvia, de 140 milímetros”, agregó también. En total, Pisano informó que contaron un total de 50 voladuras de techos, lo que deja en evidencia la fuerza de los fenómenos que golpearon al partido bonaerense.