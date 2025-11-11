Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve este martes 11 de noviembre, según el pronóstico
Este martes 11 de noviembre tiene distintas lluvias en Buenos Aires. Más allá de que la jornada comience con la presencia del sol, llegará el agua con un cambio rotundo en las previsiones. Por esto mismo, resulta fundamental conocer el momento del inicio de las tormentas en el AMBA.
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el día comenzará con buenas condiciones, aunque habrá una desmejora gradual. En este marco, se activó una alerta amarilla por tormentas que abarca distintas localidades.
A qué hora llueve en Buenos Aires
En detalle, el cielo estará ligeramente nublado por la mañana, para que las lluvias comiencen por la tarde: primero serán chaparrones y por la noche se darán tormentas fuertes. Las probabilidades están en el 70%, por lo que se espera intensidad en la caída de agua este martes 11.
Con respecto a la temperatura, habrá una mínima de 15°, mientras que la máxima alcanzará los 27°. A lo largo de la jornada, habrá distintas ráfagas de viento que tendrán su pico durante la noche, con 59 kilómetros por hora en dirección sur.
Cabe recordar que la alerta amarilla por tormentas afecta a la totalidad de la provincia de Buenos Aires, así como también a CABA. En el sector del AMBA, la advertencia impacta sobre la noche.
“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h”, advierten desde el SMN.
Y sumaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.
Cabe recordar que el alerta amarilla representa “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Qué hace ante un alerta amarilla por tormentas
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades.
- Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.