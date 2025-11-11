Llegaron las tormentas: hasta cuándo llueve y qué día bajan las temperaturas, según el pronóstico del clima
Las lluvias se desataron este martes 11 de noviembre en Buenos Aires. Más allá de que la jornada empezó con la presencia del sol, por la tarde/noche llegaron las precipitaciones, acompañadas por un cambio rotundo en las previsiones del clima y la duda cae en hasta cuándo lloverá.
Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la alerta amarilla por tormentas fuertes se extenderán durante la noche, con entre 40 y 70% de probabilidades de precipitaciones.
En tanto, se espera una temperatura de 21 grados y vientos de entre 32 y 41 kilómetros por horas desde el Sur. También se prevén ráfagas de entre 51 y 59 km/h. Esta situación impactará en las temperaturas del resto de la semana.
Cómo estará el clima después de las lluvias
El SMN indicó sus previsiones para los próximos días:
- Miércoles 12 de noviembre: el cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y pasará a algo nublado para el resto de la jornada. En tanto, se espera una mínima de 14 °C y una máxima de 26 °C.
- Jueves 13 de noviembre: se estima una temperatura mínima de 15 grados y máxima de 26. El cielo estará despejado durante el día y ligeramente nublado pro la noche.
- Viernes 14 de noviembre: mínima de 16 °C y máxima de 29 °C. En el cielo se verán algunas nubes.
Vuelven las lluvias y el frío
En cuanto al tercer fin de semana de noviembre, el SMN indica que volverán las tormentas:
- Sábado 15 de noviembre: se espera una mínima de 19 grados y máxima de 30. Se esperan chaparrones durante la tarde/noche y un cielo parcialmente nublado.
- Domingo 16 de noviembre: el cielo estará mayormente nublado, con temperatura de 20 °C de mínima y 26 °C de máxima.
- Lunes 17 de noviembre: habrá un descenso claro en el termómetro. La mínima será de 13 grados, mientras que la máxima llegará a los 20 °C. El cielo estará ligeramente nublado.