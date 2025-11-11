Llegaron las tormentas: hasta cuándo llueve y qué día bajan las temperaturas, según el pronóstico del clima

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó su informe sobre cómo estará el tiempo los próximos días, en los cuales si bien se esperan jornadas cálidas, también habrá precipitaciones y un descenso en el termómetro.

Lluvias y tormentas. Foto: Freepik

Las lluvias se desataron este martes 11 de noviembre en Buenos Aires. Más allá de que la jornada empezó con la presencia del sol, por la tarde/noche llegaron las precipitaciones, acompañadas por un cambio rotundo en las previsiones del clima y la duda cae en hasta cuándo lloverá.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la alerta amarilla por tormentas fuertes se extenderán durante la noche, con entre 40 y 70% de probabilidades de precipitaciones.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

En tanto, se espera una temperatura de 21 grados y vientos de entre 32 y 41 kilómetros por horas desde el Sur. También se prevén ráfagas de entre 51 y 59 km/h. Esta situación impactará en las temperaturas del resto de la semana.

Cómo estará el clima después de las lluvias

El SMN indicó sus previsiones para los próximos días:

Miércoles 12 de noviembre : el cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y pasará a algo nublado para el resto de la jornada. En tanto, se espera una mínima de 14 °C y una máxima de 26 °C.

Jueves 13 de noviembre : se estima una temperatura mínima de 15 grados y máxima de 26. El cielo estará despejado durante el día y ligeramente nublado pro la noche.

Viernes 14 de noviembre: mínima de 16 °C y máxima de 29 °C. En el cielo se verán algunas nubes.

Vuelven las lluvias y el frío

En cuanto al tercer fin de semana de noviembre, el SMN indica que volverán las tormentas: