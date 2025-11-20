Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima del día

Estado del tiempo en Neuquén esta mañana

Para la mañana de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, el clima en Neuquén se presenta con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando alrededor de los 4.9°C. A lo largo de la mañana, los vientos llegarán a una velocidad máxima de 17 km/h, aportando una sensación de frescura adicional. La humedad relativa del ambiente alcanzará aproximadamente el 75%, lo que puede causar una sensación de frescor más pronunciada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y noche, se espera que las temperaturas aumenten progresivamente hasta alcanzar una máxima de 17°C. El cielo seguirá presentándose parcialmente nuboso, pero no se espera precipitación a lo largo del día. Los vientos, aunque suaves, podrán alcanzar velocidades de hasta 27 km/h en algunos momentos, generando algunas ráfagas ocasionales.

Es importante mencionar que, a pesar de la frescura matutina, el pronóstico sugiere una tarde agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, debido a la velocidad del viento, se recomienda resguardarse si surge sensación de frío. Además, la puesta de sol está prevista para las 18:16, por lo que las actividades al aire libre deberán planificarse considerando la disminución de la luz durante la tarde.