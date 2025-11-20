Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima diario

jueves, 20 de noviembre de 2025, 06:04

El clima de hoy en Río Negro

Hoy en Río Negro, se prevé un día con cielo parcialmente nuboso, con temperaturas entre 6.8°C y 17.1°C. A lo largo de la mañana, las condiciones serán mayormente estables, con un clima agradable para salir. Recomiendo estar atento a posibles cambios en las condiciones climáticas. Puedes revisar más información sobre el clima aquí.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, la temperatura permanecerá agradable, alcanzando un máximo de alrededor de 17.1°C. Se espera viento con una velocidad media de 22 km/h. La humedad podría hacer que el aire se sienta un poco más fresco.

Cambió el clima y se esperan tormentas antes del fin de semana: cuándo llueve en Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico

San Martín no descansa solo: los otros próceres que lo acompañan en el mausoleo de la Catedral

Observaciones astronómicas

Para los observadores del cielo, el amanecer será a las 08:33 y el atardecer está programado para las 17:51.