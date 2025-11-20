Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima en Salta

jueves, 20 de noviembre de 2025, 06:05

El clima de hoy en Salta durante la mañana presentará un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 3.4°C, lo que hará que el ambiente se sienta fresco. Los vientos soplarán con una velocidad media que podría alcanzar los 8 km/h, acompañados de una humedad relativa alta cercana al 91%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el clima continuará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 21.2°C, proporcionando un clima más templado. Sin lluvias en el horizonte, no se esperan precipitaciones durante estas horas del día. Los vientos podrán alcanzar velocidades de hasta 9 km/h, manteniendo una humedad que podría descender hasta el 47%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 20 de noviembre de 2025

Hoy, el sol salió a las 08:03 y se espera que se ponga a las 18:40. Esta información es especialmente útil para aquellos que planean actividades al aire libre durante el día.