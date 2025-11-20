Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima en Salta

El clima de hoy en Salta durante la mañana presentará un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 3.4°C, lo que hará que el ambiente se sienta fresco. Los vientos soplarán con una velocidad media que podría alcanzar los 8 km/h, acompañados de una humedad relativa alta cercana al 91%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el clima continuará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 21.2°C, proporcionando un clima más templado. Sin lluvias en el horizonte, no se esperan precipitaciones durante estas horas del día. Los vientos podrán alcanzar velocidades de hasta 9 km/h, manteniendo una humedad que podría descender hasta el 47%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 20 de noviembre de 2025

Hoy, el sol salió a las 08:03 y se espera que se ponga a las 18:40. Esta información es especialmente útil para aquellos que planean actividades al aire libre durante el día.