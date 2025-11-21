Después de las lluvias: cuál será el día más caluroso del fin de semana largo en Buenos Aires, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio detalles de las condiciones climáticas que tendrán los días del descanso extendido en el AMBA.

Día con temperaturas primaverales. Foto: NA

El fin de semana largo de cuatro días presenta una chance inmejorable para pasear, incluso sin salir del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sin embargo, las tormentas y las ráfagas complicaron el inicio del descanso extendido, más allá de que el pronóstico señaló que las condiciones mejorarán progresivamente.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, el termómetro volverá a aumentar y se vivirán días calurosos, sin chances de lluvias. Estas condiciones ayudarán a realizar planes al aire libre y disfrutar de la primavera en el territorio porteño.

Clima primaveral en Buenos Aires. Foto NA.

El clima durante el fin de semana largo

Los datos del SMN indican que la jornada más fresca será el viernes 21 de noviembre, tras los fenómenos que hicieron descender la temperatura. La mínima se ubica en 15°, mientras que la máxima tocará los 22°. Un punto a tener en cuenta es que la nubosidad no permitió que se vea el sol, ya que el cielo se mantiene mayormente nublado para el resto de la jornada.

El comienzo oficial del fin de semana largo tendrá mejores noticias: el cielo estará entre ligeramente nublado y algo nublado. La máxima del sábado 22 será de 23°, por lo que poco a poco se sentirá más el calor, con la entrada en el descanso extendido en Argentina.

El clima durante el fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

El domingo 23 de noviembre será ideal para planificar salidas. Sin grandes variaciones en el termómetro, con cifras de entre 13° y 24°, el cielo estará ligeramente nublado en las primeras horas del día, para mejorar a despejado para el resto de la jornada.

Clima de Ciudad de Buenos Aires: cuál será el día más caluroso del fin de semana largo

Por último, el día más caluroso del fin de semana largo llegará el lunes 24. Con cielo parcialmente nublado, la máxima finalmente alcanzará los 26°, mientras que 17°. Estas cifras muestran el comienzo de una semana que será calurosa en la Ciudad de Buenos Aires, con números cercanos a los 30°.

El lunes 24 de noviembre será el día más caluroso del fin de semana largo. Foto: SMN

Cómo estará el clima la próxima semana en Buenos Aires