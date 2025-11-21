Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima y Pronóstico

Hoy en Chubut, se prevé un clima parcialmente nuboso en la mañana, con temperaturas mínimas que alcanzarán los 7.3°C. La humedad será alta, rondando el 79%, mientras que el viento soplará desde el noreste a una velocidad aproximada de 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares, continuando con un cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas máximas se espera que se sitúen en torno a los 14.7°C, mientras que la humedad disminuirá ligeramente. Los vientos continuarían siendo moderados, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h. Para aquellos que planeen actividades al aire libre, es aconsejable llevar una chaqueta ligera dadas las condiciones ventosas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 21 de noviembre de 2025

Este viernes, los amantes de las observaciones astronómicas podrán disfrutar del amanecer a las 08:49 horas, mientras que el ocaso está programado para las 17:51 horas. Teniendo en cuenta estos horarios, se recomienda aprovechar el día para disfrutar de las vistas naturales que ofrece Chubut.