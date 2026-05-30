Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará neblina, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Norte 9 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 15 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:19
Puesta del sol18:09
Horas de luz9h 50m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:19 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 9h 50m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 15 - 31 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Norte 13 - 21 km/h 0% Neblina
02:00 12° 12° Norte 13 - 18 km/h 0% Neblina
03:00 10° 10° Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Norte 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 10° 10° Noreste 7 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Noreste 8 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Norte 11 - 24 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Norte 13 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Norte 15 - 31 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Norte 14 - 31 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Norte 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Noreste 9 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Noreste 8 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noreste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noreste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Noreste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.