Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Tiempo y Clima

Hoy, 21 de noviembre de 2025, en Salta, el día comenzará con temperaturas frescas, alcanzando mínimas de 3.4°C. Se espera que el clima se mantenga parcialmente nuboso, con una humedad que podría alcanzar hasta el 91%. Los vientos vendrán del noreste, con velocidades de hasta 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, el clima mantendrá su tenor fresco, con máximas que rondarán los 21.2°C. Hacia la noche, se prevé que las nubes se disipen ligeramente, pero aun así podría persistir algo de nubosidad dispersa. Durante todo este periodo, la humedad seguirá siendo alta, y los vientos estarán presentes aunque sin mucha intensidad, ofreciendo una noche tranquila.