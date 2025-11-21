Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Tiempo y clima

Durante la mañana, Santa Fe experimentará un clima con una temperatura mínima de 7.9°C. Se espera un cielo parcialmente nuboso, sin posibilidades de precipitación. La velocidad del viento alcanzará hasta 11 km/h, manteniéndose suave y constante. La humedad relativa será moderada, situándose entre el 40% y el 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

En la tarde, la temperatura máxima ascenderá a 18.5°C. Aunque el cielo seguirá estando parcialmente nuboso, no se prevén lluvias. Por la noche, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con un ligero descenso de la temperatura hacia los 12°C. El viento soplará ligeramente más fuerte en algunos momentos, llegando hasta los 21 km/h, pero no debería suponer inconvenientes.

Observaciones astronómicas

El amanecer está previsto para las 07:28 horas, mientras que el atardecer será a las 18:06 horas. El periodo de máxima visibilidad de la luna comenzará a las 17:23. Si planeas observar la puesta de sol o la salida de la luna, serán momentos espectaculares del día.