Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima diario

Hoy en Santiago del Estero, se pronostica un día con clima variado. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 9.5°C. Los vientos podrán alcanzar una velocidad máxima de 26 km/h, así que es recomendable tener precaución si planeas actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde y noche, las temperaturas subirán hasta un máximo de 22°C. Aunque el cielo continuará parcialmente nuboso, la sensación térmica será agradable debido a la baja probabilidad de precipitaciones. La humedad relativa se ubicará cerca del 31%. Los vientos se mantendrán con una intensidad moderada, proporcionando un ambiente acogedor para finalizar el día.

Observaciones astronómicas

El amanecer en Santiago del Estero será a las 08:04, y el atardecer sucederá a las 18:29 de este viernes 21 de noviembre de 2025.