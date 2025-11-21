Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima diario

viernes, 21 de noviembre de 2025, 06:05

Hoy en Santiago del Estero, se pronostica un día con clima variado. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso con temperaturas mínimas alrededor de los 9.5°C. Los vientos podrán alcanzar una velocidad máxima de 26 km/h, así que es recomendable tener precaución si planeas actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde y noche, las temperaturas subirán hasta un máximo de 22°C. Aunque el cielo continuará parcialmente nuboso, la sensación térmica será agradable debido a la baja probabilidad de precipitaciones. La humedad relativa se ubicará cerca del 31%. Los vientos se mantendrán con una intensidad moderada, proporcionando un ambiente acogedor para finalizar el día.

Observaciones astronómicas

El amanecer en Santiago del Estero será a las 08:04, y el atardecer sucederá a las 18:29 de este viernes 21 de noviembre de 2025.