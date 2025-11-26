Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 26 de noviembre de 2025

Tiempo y clima

Hoy, Buenos Aires amanecerá con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, mientras que la humedad tendrá un porcentaje alto, alcanzando un 92%. Los vientos registrarán una velocidad máxima de 21 km/h, garantizando un clima relativamente fresco en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, se mantendrán las nubes, pero las temperaturas aumentarán ligeramente a 15.7°C como máximo. No habrá precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de una jornada seca. El cielo continuaría con intervalos nubosos, pero sin rastro de lluvia. La velocidad del viento disminuirá, alcanzando hasta 10 km/h, proporcionando una velada tranquila.