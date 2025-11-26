Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este miércoles 26 de noviembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo para la mañana en San Luis

En San Luis, la mañana comenzará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 7.5°C. A lo largo del día, el viento soplará a una velocidad moderada de 36 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. El nivel de humedad estará entorno al 42%, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando un máximo de 17.7°C con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las condiciones permanecen estables, sin probabilidades significativas de lluvia, lo que hace que sea un buen día para actividades al aire libre. La humedad disminuirá en el transcurso del día, manteniéndose alrededor del 42%.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Dado el clima relativamente seco, es aconsejable mantenerse hidratado y utilizar protector solar si planea estar al aire libre. Además, debido al viento moderado, se recomienda asegurarse de que los objetos ligeros estén bien sujetos.