Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Estado del clima

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 28 de noviembre de 2025, 06:00

La jornada en Buenos Aires comienza con una clima parcialmente nuboso desde temprano. Las temperaturas estarán entre un mínimo de 5.6°C y alcanzarán un máximo de 15.7°C en horas de la tarde. La humedad relativa del aire estará rondando el 92%, lo que da una sensación térmica que puede variar durante la mañana. No se esperan precipitaciones, pero se percibirán vientos que soplarán a una velocidad promedio de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con temperaturas agradables que girarán alrededor de los 15.7°C como máxima. La velocidad de los vientos permanecerá constante, aunque los vientos serán un poco más ligeros, manteniéndose alrededor de los 5 km/h.

Nota: Tener en consideración que, aunque el día parece estable, llevar ropa adecuada para mantener el calor corporal puede ser útil hacia la noche.