Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Estado del clima

La jornada en Buenos Aires comienza con una clima parcialmente nuboso desde temprano. Las temperaturas estarán entre un mínimo de 5.6°C y alcanzarán un máximo de 15.7°C en horas de la tarde. La humedad relativa del aire estará rondando el 92%, lo que da una sensación térmica que puede variar durante la mañana. No se esperan precipitaciones, pero se percibirán vientos que soplarán a una velocidad promedio de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con temperaturas agradables que girarán alrededor de los 15.7°C como máxima. La velocidad de los vientos permanecerá constante, aunque los vientos serán un poco más ligeros, manteniéndose alrededor de los 5 km/h.

Nota: Tener en consideración que, aunque el día parece estable, llevar ropa adecuada para mantener el calor corporal puede ser útil hacia la noche.