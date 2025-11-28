Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima y Tiempo

En Mendoza, el viernes 28 de noviembre de 2025 comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una mínima de 6.6°C. El día se mantendrá con una leve brisa alcanzando hasta 11 km/h. La humedad rondará el 37%, lo cual podrá sentirse más seco durante la primera mitad del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Para la tarde y la noche, se anticipa un cielo mayormente nublado y temperaturas que llegarán a un máximo de 17.5°C. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 7 km/h. Aunque no hay precipitaciones previstas, es importante disfrutar del aire fresco con precaución.