Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima en Santa Fe

Condiciones del tiempo en Santa Fe esta mañana

Hoy en Santa Fe, se espera un día con cielo parcialmente nuboso y clima variable. Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 7.9°C. La probabilidad de precipitaciones es escasa, aunque los niveles de humedad alcanzarán un 85%. En cuanto al viento, se esperan ráfagas que podrían llegar hasta los 21 km/h, lo que podría generar alguna incomodidad en espacios abiertos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y la noche, el cielo permanecerá mayormente cubierto, alcanzando temperaturas máximas alrededor de 18.5°C. Las ráfagas de viento pueden continuar siendo moderadas, con máximos de hasta 13 km/h, por lo que es recomendable tomar precauciones si planeas actividades al aire libre. Finalmente, si las condiciones del cielo permiten, podrás disfrutar de la puesta del sol que ocurrirá a las 18:06.