Nuevas tormentas: a qué hora llueve en Buenos Aires este sábado 29 de noviembre, según el pronóstico

Noviembre llega a su fin con temperaturas atípicas para esta época del año y un ambiente muy inestable. Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional, el último fin de semana del mes estará marcado por lluvias, tormentas y marcas térmicas que no superarán los 20 grados.

Clima, lluvias, tormentas. Foto: NA.

El pronóstico advirtió hace tiempo por la llegada de lluvias y tormentas al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sus alrededores durante el fin de semana. Como si fuera poco, baja la temperatura notablemente y se sentirá en los últimos días de noviembre 2025.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, habrá agua durante el sábado 29 de noviembre y domingo 30. Como si fuera poco, se darán temperaturas dignas del otoño, con la máxima tocando apenas los 20°.

Lluvias en Buenos Aires. Foto: Mateos Pepe/Ulan/Pool / Latin Am

Estos cambios de tiempo llegan de la mano con un frente frío y rotación del viento desde el cuadrante sudeste a partir de este viernes 28 de noviembre, por lo que también habrá ráfagas superiores a los 50 km/h, provocando la crecida del nivel del Río de la Plata.

Qué día llueve este fin de semana del 29 y 30 de noviembre

Cómo estará el clima el sábado 29 de noviembre

La jornada contará con una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 20 °C.

El agua dirá presente durante la mañana del sábado, cuando lleguen las lluvias aisladas y ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Por la tarde, las lluvias serán más fuertes para disiparse a la noche, cuando el día termine con un cielo nublado.

Clima extendido para Buenos Aires. Foto: SMN

Cómo estará el clima el domingo 30 de noviembre

A diferencia del sábado, la madrugada del domingo contará con chaparrones, que pasarán a ser lluvias aisladas durante la mañana de un día que contará con una mínima de 15 grados y una máxima de 20 grados.

El punto fuerte de las precipitaciones llegará a la tarde, cuando se presenten las tormentas aisladas, acompañadas por ráfagas de entre 42 y 50 km/h, que se extenderán hasta la noche.

Se esperan lluvias, tormentas y ráfagas de viento. Foto: NA (Juan Vargas)

Cómo estará el clima los primeros días de diciembre 2025

Lunes 1 de diciembre : mínima de 17 °C y máxima de 23 °C. Cielo mayormente nublado durante todo el día.

Martes 2 de diciembre : mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. El cielo pasará de parcialmente (madrugada/mañana) a mayormente nublado (tarde/noche).

Miércoles 3 de diciembre: mínima 18° C de y máxima de 28 °C. El día estará ligeramente nublado.

Las recomendaciones ante una tormenta en Buenos Aires