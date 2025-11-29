Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima hoy

Esta mañana en Catamarca, el clima será de cielo parcialmente nuboso. Para más información, consulte aquí: Clima de hoy en Argentina. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, aumentando gradualmente conforme pase el día. La humedad será de alrededor del 37%, por lo que se espera una mañana fresca pero agradable. Los vientos soplarán a una velocidad media de hasta 33 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 23.7°C. El cielo continuará parcialmente nuboso, sin probabilidades de precipitaciones. La noche mantendrá estas condiciones, con vientos disminuyendo en intensidad. Se espera que las condiciones sean estables, proporcionando una noche tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

El amanecer será alrededor de las 08:12, mientras que el atardecer está previsto para las 18:33, brindando un día moderadamente largo para disfrutar de actividades al aire libre.