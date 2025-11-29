Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima en Tucumán

sábado, 29 de noviembre de 2025, 06:03

El clima en Tucumán para este sábado presenta un panorama de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.5°C durante la mañana, mientras que la máxima llegará a los 22.4°C en el transcurso del día. No hay precipitaciones significativas previstas y la humedad relativa se estimará en un 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y noche, el panorama en Tucumán seguirá con cielo parcialmente nuboso. Sin cambios importantes en cuanto a lluvias, la velocidad del viento se estima en 7 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

El amanecer está previsto para las 08:06, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:35. Se recomienda aprovechar el día para actividades al aire libre con luz natural.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Aunque las temperaturas serán cálidas a lo largo del día, es clave llevar una chaqueta ligera por si el viento aumenta su intensidad.