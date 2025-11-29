Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima en Tucumán

El clima en Tucumán para este sábado presenta un panorama de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.5°C durante la mañana, mientras que la máxima llegará a los 22.4°C en el transcurso del día. No hay precipitaciones significativas previstas y la humedad relativa se estimará en un 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Para la tarde y noche, el panorama en Tucumán seguirá con cielo parcialmente nuboso. Sin cambios importantes en cuanto a lluvias, la velocidad del viento se estima en 7 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

El amanecer está previsto para las 08:06, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:35. Se recomienda aprovechar el día para actividades al aire libre con luz natural.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Aunque las temperaturas serán cálidas a lo largo del día, es clave llevar una chaqueta ligera por si el viento aumenta su intensidad.