Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de diciembre de 2025

miércoles, 3 de diciembre de 2025, 06:00

El clima por la mañana

Hoy en Buenos Aires, el clima presentará condiciones de nubosidad variable durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, y se espera una máxima humedad del 92%. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 21 km/h, por lo que se recomienda salir con abrigo ligero si tienes actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avanza el día, el clima se mantendrá parcialmente nuboso. Por la tarde, las temperaturas podrán alcanzar un máximo de 15.7°C. Durante la noche, se espera que los vientos sople a una velocidad de hasta 21 km/h. La humedad continuará alta, así que lleva contigo un abrigo por si llega a refrescar.