Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 3 de diciembre de 2025

Nivel del clima

El clima por la mañana

Hoy en Buenos Aires, el clima presentará condiciones de nubosidad variable durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, y se espera una máxima humedad del 92%. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 21 km/h, por lo que se recomienda salir con abrigo ligero si tienes actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avanza el día, el clima se mantendrá parcialmente nuboso. Por la tarde, las temperaturas podrán alcanzar un máximo de 15.7°C. Durante la noche, se espera que los vientos sople a una velocidad de hasta 21 km/h. La humedad continuará alta, así que lleva contigo un abrigo por si llega a refrescar.