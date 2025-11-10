Entre tormentas y calor: cuándo lloverá y cuál será el día más caluroso de la semana, según el Servicio Meteorológico

El organismo climático anticipó que durante la segunda semana de noviembre habría algunas precipitaciones y posibles tormentas. Sin embargo, la temperatura irá en aumento. Conocé los detalles dentro de la nota.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del clima para la segunda semana de noviembre. Además de anticipar posibles lluvias, también indicó cuál será el día más caluroso en CABA.

El último informe del SMN detalló que el martes 11 de noviembre podrían haber chaparrones en la tarde y tormentas aisladas durante la noche. A pesar de ello, la temperatura subirá en la semana.

El martes 11 podrían haber chaparrones en la tarde y tormentas aisladas durante la noche. Foto: NA (Daniel Vides)

Durante el transcurso de los días, la máxima será de 27°. Sin embargo, el viernes 14 de noviembre será el día más caluroso de la semana, con una temperatura máxima de 29 y una mínima de 16 grados.

El pronóstico del tiempo durante la semana en CABA

El pronóstico del tiempo del lunes 10 al sábado 15 de noviembre. Foto: SMN.

Lunes 10 de noviembre : se espera una mínima de 15° y una máxima de 27°, con cielo despejado en la mañana y algo nublado por la noche.

Martes 11 de noviembre : la mínima será de 18° y la máxima de 27°, con chaparrones durante la tarde y tormentas aisladas en la noche.

Miércoles 12 de noviembre : se espera una mínima de 14° y una máxima de 26°, con cielo algo nublado durante todo el día.

Jueves 13 de noviembre : la mínima será de 15° y la máxima de 26°, con cielo despejado durante toda la jornada.

Viernes 14 de noviembre: se espera una mínima de 16° y una máxima de 29°, con cielo algo nublado durante todo el día.

De esta manera, el día más caluroso de la semana será el viernes 14 de noviembre, cuando la temperatura llegue a los 29° tras un constante aumento al inicio de la semana.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

El calor volverá a CABA durante el fin de semana. Foto: NA (Daniel Vides)