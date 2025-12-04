Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de diciembre de 2025

Clima diario

En la mañana de este jueves 4 de diciembre de 2025, Buenos Aires presentará un clima parcialmente nuboso. Se anticipa que las temperaturas fluctuarán entre los 5.6°C de mínima y un máximo alrededor de 15.7°C. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 21 km/h, creando un ambiente algo ventoso. La humedad se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 92%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que avance el día, hacia la tarde y noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, con temperaturas cercanas al máximo de 15.7°C. Se espera que la velocidad del viento disminuya, manteniéndose alrededor de 10 km/h, lo que hará que las condiciones sean más agradables. Aunque hay una baja probabilidad de precipitaciones, es aconsejable llevar un paraguas por precaución.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 4 de diciembre de 2025

Respecto a las observaciones astronómicas del día, el amanecer en Buenos Aires se produjo a las 08:05, y el atardecer se espera alrededor de las 17:52. Con el avance de la estación, los días se vuelven más cortos, lo que brinda una menor cantidad de horas de luz natural.