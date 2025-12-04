Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

En Jujuy, el clima para hoy se presenta con condiciones parcialmente nubosas y un ambiente fresco. Durante la mañana, las temperaturas comenzarán en los 4.2°C y se mantendrán agradables. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica moderada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Hacia la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C, proporcionando un clima ideal para actividades al aire libre. Es importante destacar que la humedad se mantendrá en un nivel alto de 85%, lo que podría generar algunas molestias para quienes son sensibles a la humedad. Sin precipitaciones previstas, el día se perfila como estable y agradable.

Una jornada perfecta para disfrutar de la naturaleza en Jujuy, aprovechando el buen tiempo.