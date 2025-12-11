Tormentas, calor y actividad eléctrica: qué provincias se verán afectadas por la ciclogénesis y cómo seguirá el clima

El fenómeno climático llega en el marco de una intensa ola de calor que sufre el país, en donde algunas provincias experimentan hasta 36° de temperatura. Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico.

Se esperan tormentas y lluvias fuertes en Argentina.

En medio de la vuelta de las altas temperaturas dignas de diciembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de nubes negras provenientes del oeste argentino, las cuales traerán intensas tormentas y fuertes lluvias, acompañadas de posible actividad eléctrica.

El fenómeno climático llega en el marco de una intensa ola de calor que sufre el país, en donde algunas provincias experimentan hasta 36° de temperatura.

Alerta por ciclogénesis. Foto: NA

Lluvia en Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas, según el SMN

En su informe del clima, el SMN indicó que durante la tarde y noche de este jueves 11 de diciembre volverán las tormentas, con temperaturas de entre 26 °C y 31 °C, siendo afectadas tanto la Ciudad de Buenos Aires como sus alrededores (La Plata, Cañuelas, La Costa Atlántica, etc).

Cómo estará el clima en CABA durante el fin de semana

El organismo informó el pronóstico del tiempo para CABA durante los próximos días:

Viernes 12 de diciembre : mínima de 21 °C y máxima de 34 °C. El cielo pasará de parcialmente a algo nublado. No se esperan lluvias.

Sábado 13 de diciembre : mínima de 22 °C y máxima de 33 °C. Cielo de algo a parcialmente nublado, con 10% de probabilidades de precipitaciones durante la tarde/noche.

Domingo 14 de diciembre: temperatura mínima de 18 °C y máxima de 25 °C. Se esperan chaparrones durante todo el día, con entre 10 y 40% de probabilidades de precipitaciones.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

Qué provincias están afectadas por las tormentas fuertes

Según el SMN, una de las provincias afectadas por las lluvias fuertes es Mendoza: su capital y otras localidades como Punta de Vacas, Uspallata, Tunuyán, San Carlos, General Alvear y San Rafael tendrán precipitaciones hasta la noche del jueves 11 de diciembre.

Lo mismo ocurre en San Juan, que experimenta máximas de 32 grados, pero el calor será apaciguado por las tormentas que empezaron el martes 10 y continuarán hasta el anochecer del jueves 11.

Por su parte, en Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán rige una alerta naranja por tormentas. Mientras que en La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos el aviso es amarillo.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas