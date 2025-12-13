Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Clima hoy

Hoy en Catamarca, el clima será uno de los temas más comentados. Clima parcialmente nuboso durante la mañana con temperaturas mínimas de 6.4°C. La humedad alcanzará un valor del 65%, proporcionando una sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

A medida que avance el día, el clima continuará con cielos parcialmente nublados, alcanzando una temperatura máxima alrededor de los 23.7°C por la tarde. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h. Ideal para quienes disfrutan de una tarde al aire libre, aunque podría ser necesario llevar algo de abrigo al atardecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 13 de diciembre de 2025

El amanecer será a las 08:12, mientras que el atardecer marcará el cierre del día a las 18:33, brindando abundantes horas de luz solar.