Lluvias y calor en Buenos Aires y alrededores: cómo seguirá el clima este sábado 20 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable en la Ciudad y el conurbano, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, temperaturas elevadas y vientos moderados a lo largo del día. Los detalles.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Quienes planean actividades al aire libre durante el anteúltimo fin de semana del año en la Ciudad de Buenos Aires deberán seguir de cerca la evolución del clima. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 20 de diciembre se presentará con condiciones inestables, probabilidad de lluvias y temperaturas elevadas.

De acuerdo con las previsiones oficiales, la jornada del sábado comenzará con tormentas aisladas durante la mañana, mientras que hacia la tarde podrían registrarse lluvias de manera intermitente. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 25 grados, mientras que la máxima alcanzará los 28°C.

En cuanto a las condiciones del viento, el SMN anticipa ráfagas leves a moderadas provenientes del sureste y del norte, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

No se descarta la presencia de ráfagas más intensas, que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora en algunos momentos del día. Las probabilidades de precipitaciones se mantienen elevadas, con valores estimados entre el 40% y el 70% tanto en horas de la mañana como de la tarde.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

Para el domingo 21 de diciembre, el panorama meteorológico mostrará una mejora. El cielo se presentará nublado durante la mañana y mayormente nublado por la tarde y la noche, pero sin probabilidades de lluvias. Las temperaturas se mantendrán dentro de valores similares: la mínima será de 23°C y la máxima llegará a los 29°C. El viento soplará de manera leve desde el norte y el este, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Pronóstico extendido. Foto: SMN.

De cara al inicio de la semana, el pronóstico anticipa condiciones mayormente estables en la Ciudad de Buenos Aires. El lunes 22 de diciembre se espera una jornada con cielo mayormente nublado tanto por la mañana como por la tarde, sin lluvias y con temperaturas que irán de los 22°C a los 30°C. El viento será del sureste, con intensidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora.

El martes 23 continuará con un esquema similar: cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde, con una mínima de 21°C y una máxima de 31°C. El viento será leve y rotará entre el sur y el noreste, sin probabilidades de precipitaciones.

Calor en Buenos Aires. Foto: NA

Para el miércoles 24 de diciembre, el SMN prevé cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado por la tarde, con temperaturas en ascenso. La mínima se ubicará en 22°C y la máxima alcanzará los 33°C, acompañada por vientos del sureste y del noreste.

Finalmente, el jueves 25 de diciembre se presentará con cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde, sin lluvias y con temperaturas que oscilarán entre los 20°C y los 33°C, manteniendo un clima típicamente veraniego en la Ciudad.