¿Vuelven las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires?: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre

Este fin de semana podría terminar con condiciones climáticas adversas en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Qué dice el SMN.

¿Se vienen tormentas? Foto: NA

Este fin de semana, en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, podría cerrar con malas condiciones climáticas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la jornada de este domingo 21 de diciembre tendría tormentas aisladas durante la noche, y cielo mayormente nublado durante la mañana y la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 22 grados de mínima y 28 de máxima.

Clima de domingo. Foto: SMN.

Cómo sigue el tiempo en la Ciudad y alrededores

Para el lunes 22 de diciembre se mantendría los chaparrones en la madrugada, pero luego el clima mejoraría con cielo mayormente en la mañana, y nublado en la tarde y noche, mientras que las temperaturas serían de entre 22 y 29 grados.

El martes 23 se repondrían las condiciones del clima con cielo nublado durante la madrugada y mañana, y mayormente nublado en la tarde y noche, mientras que las temperaturas serían de entre 22 y 31 grados.

Pronóstico del tiempo. Foto: Unsplash.

Clima para Nochebuena y Navidad, según el SMN

El miércoles 24 será el día más caluroso de la semana, con una máxima prevista de 33 grados y una mínima de 22, bajo un cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

El jueves 25 habrá un leve alivio térmico, con temperaturas entre 20 y 30 grados y cielo algo nublado.

Finalmente, el viernes 26 volverá a subir la temperatura, con una máxima de 32 grados y una mínima de 22, manteniéndose el tiempo seco y con nubosidad variable durante toda la jornada.