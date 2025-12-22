Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Tiempo actual

Canal 26
Por Canal 26
lunes, 22 de diciembre de 2025, 06:01

Hoy en Corrientes, el clima comenzará con un cielo mayormente despejado y temperaturas mínimas de 8.2°C. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá que el día se sienta agradablemente fresco. Los vientos serán leves, con una velocidad promedio rondando los 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 18.8°C, manteniendo el cielo mayormente despejado. La humedad relativa será de 94%, lo que probablemente haga que el ambiente sea un poco pesado durante la noche.

Recomendamos vestir capas ligeras para adaptarse mejor a los cambios de temperatura a lo largo del día.

También podría interesarte
Temor por los “chupones de mar” en la costa argentina: qué son, cómo se originan y por qué representan un riesgo

Temor por los “chupones de mar” en la costa argentina: qué son, cómo se originan y por qué representan un riesgo

Las estaciones de subte que te dejan en la puerta de las pizzerías más icónicas de CABA

Las estaciones de subte que te dejan en la puerta de las pizzerías más icónicas de CABA

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Con el tiempo mayormente despejado, es buen momento para actividades al aire libre. Sin embargo, ten presente que la temperatura descenderá notablemente por la noche. Se sugiere llevar un abrigo ligero si paseas al anochecer.