Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Tiempo actual

Hoy en Corrientes, el clima comenzará con un cielo mayormente despejado y temperaturas mínimas de 8.2°C. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá que el día se sienta agradablemente fresco. Los vientos serán leves, con una velocidad promedio rondando los 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 18.8°C, manteniendo el cielo mayormente despejado. La humedad relativa será de 94%, lo que probablemente haga que el ambiente sea un poco pesado durante la noche.

Recomendamos vestir capas ligeras para adaptarse mejor a los cambios de temperatura a lo largo del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Con el tiempo mayormente despejado, es buen momento para actividades al aire libre. Sin embargo, ten presente que la temperatura descenderá notablemente por la noche. Se sugiere llevar un abrigo ligero si paseas al anochecer.