Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Clima diario

El clima en San Luis durante la mañana de hoy se adelanta con cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima será de 7.5°C. El viento soplará desde el noreste a una velocidad media de 22 km/h. Es un día propicio para disfrutar al aire libre, pero llevando algo de abrigo por las bajas tempranas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su máximo en torno a 17.7°C, manteniéndose las nubes en el cielo. No se espera lluvia a lo largo del día, pero sí una alta humedad que alcanzará hasta un 66%. Los vientos continuarán con una intensidad moderada de 22 km/h, originándose principalmente del noreste. Hacia la noche, el aura fresca será acompañada por vientos que refrescarán el ambiente, ideal para una caminata. Se recomienda tener una chaqueta liviana para el final del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:25 y se despedirá a las 18:24, dejándonos más de 10 horas de luz para aprovechar este lunes.