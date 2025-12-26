Ola de calor histórica en Buenos Aires para despedir el 2025: los detalles del clima en Año Nuevo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó en su pronóstico que se esperan temperaturas muy altas para finalizar el año. Los detalles del tiempo, en la nota.

Ola de calor en Argentina, NA

La despedida del 2025 será con altas temperaturas, según adelanta el pronóstico del clima en Buenos Aires. Esto hará que el Año Nuevo se reciba en condiciones complicadas, ya que la ola de calor puede llevar a distintas problemáticas incluso para la salud.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se acercan días muy calurosos, que estarán cerca del pico del año. Incluso dieron los primeros detalles de las previsiones del miércoles 31 de diciembre y el jueves 1° de enero.

Ola de calor en Buenos Aires. Foto: Télam

Ola de calor en Buenos Aires: qué se sabe del clima para el Año Nuevo

Por un lado, el miércoles 31, el año se despedirá con las cifras más altas de la semana. La temperatura mínima se ubicará en 26°, mientras que la máxima alcanzará los 37° durante las últimas horas de la jornada. Esto resulta fundamental para planificar la ceña de despedida del 2025.

Con respecto a la nubosidad, no se esperan lluvias y está pronosticado un cielo algo nublado entre la madrugada y la mañana, mientras que para el resto del día se prevé un cielo parcialmente nublado.

Ola de calor en Año Nuevo en Buenos Aires. Foto: SMN

Además, el Servicio Meteorológico Nacional dio detalles del inicio del 2026. El 1° de enero habrá un descenso leve, que servirá como un breve alivio, ya que habrá temperaturas de entre 22° y 29°, también sin probabilidades de lluvias. La nubosidad esperada es parcialmente nublada, a lo largo de todo el día en Buenos Aires.

Se estima que el SMN puede activar una alerta por estas temperaturas, aunque solo se confirmará más cerca de la fecha. Actualmente, hay tres tipos de advertencias por el calor extremo, que son de color amarillo, naranja y rojo.

El clima para el jueves 1° de enero en Buenos Aires. Foto: SMN

Los detalles de cada alerta por calor extremo, según el Servicio Meteorológico Nacional

Nivel amarillo : efecto leve a moderado en la salud. Las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Nivel naranja : efecto moderado a alto en la salud. Las temperaturas pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo.

Nivel rojo: efecto alto a extremo en la salud. Las temperaturas pueden ser muy peligrosas. Pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables.

El país de Sudamérica que podría ser inhabitable por el calor extremo para 2070. Foto Freepik

Qué hacer ante una ola de calor: recomendaciones del SMN

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: