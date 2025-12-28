Año Nuevo bajo una ola de calor en la Ciudad de Buenos Aires: cuándo llega el alivio después de celebrar con 40 grados

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la tradicional mesa afuera será un hecho en los festejos por la llegada del 2026. Cómo estará el clima los últimos días del año.

Calor en Buenos Aires. Foto: NA

Luego de una Navidad en la que el calor fue sofocante en la Ciudad de Buenos Aires, se viene un Año Nuevo con temperaturas aún más altas. La ola de calor que acecha a la Capital Federal y los alrededores se prolongará durante toda la semana, con marcas que rozarán los 40 grados el miércoles.

Por lo tanto, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional, en el Área Metropolitana de Buenos Aires y sus alrededores se podrá cenar a la espera del Año Nuevo con la tradicional mesa afuera. De todas maneras, habrá que tener mucho cuidado con llevar a cabo actividades al aire libre y cuidar mucho a los adultos mayores y a los bebés de los golpes de calor, además de mantenerlos hidratados.

Ola de calor en Buenos Aires. Foto: Buenos Aires Ciudad

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recomiendan aumentar el consumo de agua y evitar la exposición al sol entre las 10:00 y las 16:00. Asimismo, se solicita un uso responsable de la energía eléctrica para evitar cortes en la red de media tensión.

Después de los festejos por la llegada de 2026 cederán un poco las marcas térmicas, pero no será suficiente para que el clima agobiante se vaya, ya que se ubicarán en los 30 grados.

El clima para la semana que viene