Alerta amarilla en Buenos Aires por temperaturas extremas: hasta cuándo seguirá la ola de calor, según el SMN

Este nivel de alerta indica que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. Cómo seguirá el clima.

Ola de calor en varias regiones del país. Foto: NA (Daniel Vides)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas en Buenos Aires y otras siete provincias del país, advirtiendo sobre los riesgos que representan para la salud, especialmente para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Cuanto menos, se espera que la ola de calor se mantenga hasta el viernes 2 de enero, con picos de calor que podrían alcanzar valores peligrosos para la salud de ciertas personas.

Se esperan días sofocantes en las próximas jornadas. Foto: Reuters.

Alerta por la ola de calor en estas zonas del país

Las zonas más afectadas y donde rige el alerta son el Área Metropolitana de Buenos Aires, la zona del centro, norte y noroeste de Buenos Aires, la zona sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, el norte de La Pampa, el sur de Córdoba, las zonas oeste y sur de San Luis, el centro y este de Mendoza y el noreste de Misiones.

Por tanto, se recomienda que estas regiones extremen sus precauciones para evitar golpes de calor, deshidratación y otros efectos asociados a la exposición prolongada a los calores extremos.

El SMN también advirtió que la temperatura máxima está prevista justo para el último día del año, es decir, el miércoles 31 de diciembre, y los valores podrían trepar a los 38°, con altos niveles de humedad, lo que aumenta la sensación térmica.

Hay que cuidarse de las altas temperaturas estos días. Foto: Freepik.

Asimismo, los expertos señalan que esto forma parte de una muestra de un verano muy extremo: el SMN proyecta un aumento del 45% en la presión térmica, lo que indica una mayor frecuencia e intensidad de olas de calor respecto a los promedios históricos.

La ola de calor podría estar cesando para el viernes 2 de enero, con temperaturas que oscilarán los 20° de mínima y 28° de máxima. Para el sábado 3 de enero se espera que haya un cielo parcialmente nublado, también con una mínima de 20° y una máxima de 29°.