Ola de calor agobiante en el AMBA: cuándo baja la temperatura y llega el alivio

Tras varios días de temperaturas extremas y alerta del Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico anticipa un descenso térmico en el AMBA. Aunque el calor seguirá siendo intenso, ya hay una fecha marcada en la que se espera el alivio y valores más moderados.

Cuándo vuelve el calor a Buenos Aires. Foto Buenos Aires Ciudad

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una intensa ola de calor que no da respiro. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por temperaturas extremas en el área porteña. A pesar de ello, el pronóstico anticipa que el calor continuará durante los próximos días y crece la pregunta sobre cuándo llegará el alivio.

De acuerdo con el SMN, este nivel de alerta implica un impacto moderado a alto en la salud, con riesgos que pueden volverse graves, especialmente para los grupos más vulnerables, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Alerta naranja por ola de calor este 29/12. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Qué es una ola de calor

En el AMBA, se considera que hay una ola de calor cuando las temperaturas máximas y mínimas superan ciertos umbrales propios de la región durante al menos 3 días consecutivos. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el criterio es el siguiente:

Las temperaturas mínimas se mantienen por encima de 22 °C .

Las temperaturas máximas exceden los 32,3 °C .

Ambos valores se dan simultáneamente durante 3 días seguidos.

Se hace sentir la ola de calor extrema. Foto: NA

Ola de calor: cuándo llega el alivio al AMBA

El día más sofocante de la semana será el último del año. El miércoles 31 se esperan temperaturas extremas, con máximas que podrían alcanzar los 40 °C. Sin embargo, el jueves 1.º de enero llegará un esperado descenso térmico, con una mínima de 19 °C y una máxima de 30 °C.

El viernes 2 continuará la tendencia a la baja, con una mínima de 19 °C y una temperatura máxima que rondará los 28 °C, marcando el inicio de un respiro luego de varios días de calor intenso.

Calor, verano, ola de calor. Foto: Freepik

Cómo sigue el tiempo y cuándo se termina el calor en CABA

Martes 30 de diciembre : continúa el calor extremo con una mínima de 26 grados y una máxima de 37 °. El cielo estará algo nublado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde. Vientos moderados de entre 13 y 22 km/h. Sin lluvias.

Miércoles 31 de diciembre : el último día del 2025 será el más sofocante de la semana, con temperaturas extremas que irán desde los 27 °C a los 38 °C. Cielo de ligeramente a parcialmente nublado y vientos moderados de entre 13 y 22 km/h. No se esperan precipitaciones.

Jueves 1 de enero: el 2026 comenzará con un leve descenso de temperatura: la mínima será de 19 °C y la máxima de 30 °C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado. Habrá ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h en la mañana. Sin lluvias.

Viernes 2 de enero : baja la temperatura. El cielo parcialmente nublado estará acompañado por una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 28 °C. Vientos moderados de entre 13 y 22 km/h y sin probabilidad de lluvias.

Sábado 3 de enero: el cielo se presentará mayormente soleado, con una temperatura mínima de 18 °C y una máxima de 31 °C.

Domingo 4 de enero: continuará el buen tiempo, con condiciones similares a las del sábado. La mínima será de 22 °C y la máxima alcanzará los 31 °C.

Pronóstico del tiempo en AMBA. Foto: SMN.

Recomendaciones frente a la ola de calor

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: