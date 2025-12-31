Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

El clima para Buenos Aires en la mañana

Hoy en la ciudad de Buenos Aires, se prevé un clima con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas en la mañana estarán en torno a los 5.6°C, ofreciendo un inicio de día fresco. La humedad alcanzará un 92%, mientras que los vientos soplarán a velocidades de hasta 10 km/h, refrescando la atmósfera matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que el día avance, las temperaturas máximas alcanzarán los 15.7°C. Continuaremos con cielos parcialmente cubiertos. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando un máximo de 13 km/h, mientras que la humedad descenderá al 80%. Es un buen día para actividades al aire libre, siempre y cuando vayas preparado para el viento y el clima fresco.