Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

miércoles, 31 de diciembre de 2025, 06:00

El clima para Buenos Aires en la mañana

Hoy en la ciudad de Buenos Aires, se prevé un clima con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas en la mañana estarán en torno a los 5.6°C, ofreciendo un inicio de día fresco. La humedad alcanzará un 92%, mientras que los vientos soplarán a velocidades de hasta 10 km/h, refrescando la atmósfera matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

A medida que el día avance, las temperaturas máximas alcanzarán los 15.7°C. Continuaremos con cielos parcialmente cubiertos. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando un máximo de 13 km/h, mientras que la humedad descenderá al 80%. Es un buen día para actividades al aire libre, siempre y cuando vayas preparado para el viento y el clima fresco.