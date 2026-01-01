Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Clima en Río

Pronóstico del tiempo en Río Negro

Para clima de hoy en Río Negro se espera que la mañana comience con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán en 6.8°C y la máxima alcanzará hasta los 17.1°C. La humedad del ambiente alcanzará un máximo del 82%, lo que puede dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. Los vientos soplarán de manera moderada, con una velocidad media de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con el cielo mayoritariamente nublado y temperaturas que rondarán los 17.1°C. La noche también será mayormente nublada, lo cual mantendrá estable la sensación térmica. No se registrará lluvia, pero se siente la humedad en el aire con un 82% de cobertura máxima.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Para el día de hoy, se recomienda llevar ropa ligera pero tener a mano un abrigo debido a las brisas que, aunque no intensas, podrán sentirse durante la mayor parte del día. Actividades al aire libre podrían ser disfrutadas sin inconvenientes, siempre y cuando se eviten las horas de mayor humedad.