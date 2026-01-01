Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Para clima de hoy en Río Negro se espera que la mañana comience con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán en 6.8°C y la máxima alcanzará hasta los 17.1°C. La humedad del ambiente alcanzará un máximo del 82%, lo que puede dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. Los vientos soplarán de manera moderada, con una velocidad media de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con el cielo mayoritariamente nublado y temperaturas que rondarán los 17.1°C. La noche también será mayormente nublada, lo cual mantendrá estable la sensación térmica. No se registrará lluvia, pero se siente la humedad en el aire con un 82% de cobertura máxima.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Para el día de hoy, se recomienda llevar ropa ligera pero tener a mano un abrigo debido a las brisas que, aunque no intensas, podrán sentirse durante la mayor parte del día. Actividades al aire libre podrían ser disfrutadas sin inconvenientes, siempre y cuando se eviten las horas de mayor humedad.