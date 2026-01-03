Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Clima en Argentina

Estado del clima en La Pampa esta mañana

En la mañana de hoy, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 7.1°C como mínimo, alcanzando aproximadamente 18.4°C en su punto más cálido. Se prevé una humedad del 79% con vientos moderados de hasta 14 km/h provenientes del Noroeste. Estas condiciones brindarán una mañana agradable para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener algún abrigo ligero a mano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y la noche, en La Pampa se espera que el cielo permanezca con intervalos nubosos, manteniendo similar frescura a la manifestada en la mañana. Las temperaturas estarán entre los 7.1°C y los 18.4°C, siendo una noche adecuada para actividades en exteriores bajo la suficiente protección contra los vientos que persistirán en la región con velocidades de hasta 14 km/h. Durante horas nocturnas, la luz del día se desvanecerá alrededor de las 18:08, ofreciendo un espectáculo natural con un atardecer plácido bajo cielos claros.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 3 de enero de 2026

El horario solar para este sábado 3 de enero de 2026 detalla que el sol hará su aparición alrededor de las 07:21, marcando el inicio de las actividades diurnas con un amanecer que promete ser tranquilo y sin sobresaltos meteorológicos significativos. Al atardecer, alrededor de las 17:21, se espera que La Pampa despida otras 24 horas de actividad diaria para dar paso a una noche apacible en la región.