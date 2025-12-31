Entre la ola de calor y los cortes de luz, las fotos más impactantes en distintos barrios de Buenos Aires

Una falla en una subestación de Edesur afectó a distintas localidades de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Apagón masivo en Buenos Aires. Foto: X @enlamiraradio

En la previa al fin de año y con un calor que por momentos se torna insoportable, la madrugada de este miércoles no fue nada agradable para casi un millón de personas que vivieron el apagón en Buenos Aires en carne propia. Actualmente, más de 19 mil usuarios de Edesur reportan cortes de luz en zonas de Capital Federal y el Conurbano Bonaerense tras una “falla en la Subestación Bosques”.

Aunque se espera que a lo largo de la jornada de este miércoles se restablezca la totalidad del servicio, Edesur informó en X: “Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el conurbano. Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona. El suministro será restablecido en etapas”.

Corte de luz generalizado en el AMBA. Foto: X @SebaFernandezB

El apagón ocurrió en un contexto de altas temperaturas que presionaron el sistema eléctrico. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estuvo marcada por valores superiores a los 35 grados, con sensación térmica aún más elevada en varios puntos del AMBA.

Las previsiones indican que el calor continuará durante las próximas horas, con máximas que podrían rozar los 40 grados. Este escenario mantiene en alerta a las autoridades del sector energético, ante el riesgo de nuevas sobrecargas en la red.

El AMBA, sin luz. Foto: X @CabeMoron23

Por qué se cortó la luz en el AMBA

La combinación de temperaturas elevadas y el uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores llevó la demanda a niveles altos, un escenario que suele poner en tensión el sistema.

El #Apagón es tendencia en X. Foto: X @porquetendencia

El corte se produjo pasadas las 22 horas, cuando la demanda energética alcanzó niveles elevados debido al uso intensivo de equipos de refrigeración.

Los mayores inconvenientes se registraron en barrios porteños como Recoleta, Flores, Caballito, Almagro, Monserrat, Parque Patricios, San Cristóbal, Villa del Parque y Villa Devoto, entre otros. En algunos casos, los cortes se extendieron por varias horas.

En el conurbano bonaerense, las zonas más comprometidas fueron Lomas de Zamora, Temperley, Banfield, Lanús, Gerli, Monte Grande, Canning y Luis Guillón. También se registraron interrupciones en localidades como Bernal, Florencio Varela, Ingeniero Budge y sectores rurales del sur del Gran Buenos Aires.

El Congreso de la Nación, con luz propia de un generador eléctrico. Foto: X @Argenpoirot

En la Zona Sur del Gran Buenos Aires volvió el suministro eléctrico durante la madrugada de este miércoles. Los trabajos para activar por completo el servicio continúan.