Se adelanta el otoño durante el fin de semana: cuándo refresca en el AMBA, según el pronóstico

Tras varios días de calor intenso, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un descenso de las temperaturas y condiciones más agradables de cara al fin de semana.

El clima para este feriado del miércoles 2 de abril. Foto: NA.

La ola de calor da un importante respiro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según las novedades del pronóstico. Las temperaturas tendrán un descenso importante en los próximos días, por lo que resulta clave seguir las novedades del tiempo.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se acerca un frente frío que tendrá a las ráfagas de viento como protagonistas.

Cuándo llegan las lluvias y cómo estará el clima para el fin de semana. Foto: Unsplash.

Cómo estará el clima el fin de semana en Buenos Aires

El comienzo del 2026 llegará con temperaturas moderadas y condiciones variables, combinando algo de inestabilidad, viento y momentos de sol a lo largo de los primeros días de enero.

Viernes 2 de enero: se espera un cielo algo nublado hasta la tarde, mientras que la noche se presentará mayormente nublada, con ráfagas de viento en las últimas horas del día. La mínima será de 19° y la máxima alcanzará los 28° .

Sábado 3 de enero: la jornada comenzará con viento del sudoeste durante la madrugada que alcanzarán hasta 50 km/h , lo que hará descender la temperatura. La mínima será de 17° y la máxima de 26° , con el sol apareciendo recién hacia la tarde.

Domingo 4 de enero: el día arrancará con nubes y algo de sol por la mañana, pero con una mejora progresiva: hacia la tarde el cielo se despejará. Se prevé una mínima de 17° y una máxima de 28°.

Cómo sigue el tiempo en el AMBA en el arranque de 2026

Lunes 5 de enero: habrá sol durante la mañana , mientras que por la tarde aumentará la nubosidad. La temperatura irá en ascenso, con una mínima de 20° y una máxima de 30° .

Martes 6 de enero: se espera una jornada mayormente nublada , con temperaturas más contenidas: mínima de 21° y máxima de 25° .

Miércoles 7 de enero : la nubosidad seguirá intensa, con un cielo mayormente nublado en la primera parte de la jornada. La temperatura sigue en valores similares, entre 21° y 26° .

Jueves 8 de enero: vuelven los vientos en AMBA, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Además, se espera un cielo mayormente nublado todo el día, con temperaturas mínimas de 23° y máximas de 26°.

El clima en Buenos Aires en los primeros días del 2026. Foto: SMN

En este contexto, los primeros días de 2026 se presentan con condiciones más llevaderas en el AMBA, sin extremos de calor y con un clima que irá alternando entre nubes, sol y alguna chance de lluvia. Sin embargo, hay mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que la inestabilidad del verano puede generar cambios en cortos períodos de tiempo.