Se acerca un poderoso fenómeno: qué es una ciclogénesis y cuándo impacta sobre Buenos Aires

El pronóstico indicó que llegará a Buenos Aires un importante evento que cambiará el clima. Su significado, en la nota.

Tormentas, Vientos, ráfagas de viento. Foto: Unsplash

Las fuertes olas de calor que impactaron sobre Buenos Aires mermaron, pero otros fenómenos dicen presente. El frente frío que llegó al AMBA implica un descenso en la temperatura, además de un nuevo acontecimiento climático: la ciclogénesis.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tanto este jueves 8, como el viernes 9 y sábado 10 de enero, se esperan importantes ráfagas de viento en Buenos Aires, que estarán acompañadas de lluvias.

Vientos, ráfagas de viento. Foto: Unsplash

Por esto mismo, el pronóstico advirtió que podría darse una ciclogénesis, que tendría su centro en Uruguay. Este fenómeno se dará entre el viernes y sábado, por lo que podría traer más lluvias e importantes ráfagas de viento.

Qué es una ciclogénesis

El término ciclogénesis es más conocido en la jerga climatológica que en el vocabulario cotidiano de las personas, por lo que la mayoría de la gente no está al tanto de lo que significa. Se trata de un fenómeno que se conoce popularmente como un ciclón extratropical generado por la baja presión y un sistema de frío frontal, que eleva las posibilidades de tormentas y vientos muy fuertes.

La ciclogénesis es el conjunto de tormentas muy fuertes, tiempo sumamente inestable, acompañado de ráfagas de viento fuertes y peligrosas. Este proceso puede cambiar de manera radical el clima

Es inminente la llegada de una ciclogénesis. Foto: NA.

Lluvias y vientos para el fin de semana en Buenos Aires

En detalle, el SMN explicó que, tras un jueves sin precipitaciones, el viernes 9 de enero se darán nuevos fenómenos que implicarán utilizar paraguas si hay que salir a la calle.

Tras una jornada que tendrá un cielo nublado desde la madrugada hasta la tarde, la noche tendrá lluvias aisladas, con una probabilidad del 40%. Además, durante las primeras horas del día se darán importantes ráfagas de viento, que tocarán los 50 kilómetros por hora.

Se adelantan las lluvias en Buenos Aires, antes del fin de semana. Foto: SMN

Este fenómeno también dirá presente a lo largo del jueves 8, ya que hay ráfagas esperadas para todo el día en Buenos Aires. Además, la nubosidad será variada: parcialmente nublado por la mañana, para pasar a mayormente nublado hasta la noche.

Con respecto a la temperatura, para este jueves 8 se espera una mínima de 15°, la más baja de la semana, y una máxima que tocará los 24°. Un panorama similar se dará el viernes 9, ya que el termómetro estará entre los 19° y 25°.

Para el sábado 11 de enero están pronosticadas tormentas aisladas en las primeras horas del día, con una probabilidad del 70%. Además, desde la tarde se darán lluvias aisladas, con menos chances, en un 40%.

El sábado se darán importantes tormentas en Buenos Aires. Foto: SMN

Al igual que los días anteriores, se darán ráfagas que llegarán hasta los 50 kilómetros por hora, acompañadas por una temperatura que estará entre los 19° y 24°.