Este sábado 10 de enero de 2026, el clima en Tierra del Fuego estará marcado por cielos parcialmente nubosos en la mañana. Las temperaturas mínimas llegarán a -0.6°C, mientras que la posibilidad de precipitaciones, aunque mínima, es del 0%. El viento soplará con una velocidad máxima de 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, se anticipa que el cielo continúe parcialmente cubierto, con máximas llegando a 2.9°C. A pesar de la tranquilidad general del día, se espera que las ráfagas de viento alcancen hasta 21 km/h durante la tarde. La humedad relativa del aire rondará el 96% al máximo, creando condiciones frescas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego

Se aconseja llevar abrigo adecuado debido a las bajas temperaturas, especialmente considerando el aumento de la sensación térmica por el viento. Es también recomendable estar preparado para posibles cambios súbitos en el clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 10 de enero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 09:54 y se ocultará a las 17:12. Esto permitirá una jornada diurna breve, propicia para disfrutar de las últimas luces del día desde las 09:54 hasta el último rayo del crepúsculo a las 17:12.