Pronóstico del tiempo para Tierra del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 10 de enero de 2026
Clima Diario
Este sábado 10 de enero de 2026, el clima en Tierra del Fuego estará marcado por cielos parcialmente nubosos en la mañana. Las temperaturas mínimas llegarán a -0.6°C, mientras que la posibilidad de precipitaciones, aunque mínima, es del 0%. El viento soplará con una velocidad máxima de 11 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego
Para la tarde y noche, se anticipa que el cielo continúe parcialmente cubierto, con máximas llegando a 2.9°C. A pesar de la tranquilidad general del día, se espera que las ráfagas de viento alcancen hasta 21 km/h durante la tarde. La humedad relativa del aire rondará el 96% al máximo, creando condiciones frescas.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tierra Del Fuego
Se aconseja llevar abrigo adecuado debido a las bajas temperaturas, especialmente considerando el aumento de la sensación térmica por el viento. Es también recomendable estar preparado para posibles cambios súbitos en el clima.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 10 de enero de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 09:54 y se ocultará a las 17:12. Esto permitirá una jornada diurna breve, propicia para disfrutar de las últimas luces del día desde las 09:54 hasta el último rayo del crepúsculo a las 17:12.