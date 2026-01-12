Del calor extremo a las lluvias y tormentas:

Calor extremo en la provincia de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Para la tercera semana de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una serie de jornadas con máximas por encima de los 30° y condiciones climáticas que irán variando entre el calor, viento y posibles amenazas de lluvias y tormentas.

El martes 13 de enero, el cielo pasará de parcialmente a mayormente nublado a medida que transcurran las horas. La mínima será de 23° y la máxima de 32°, con una probabilidad baja de precipitaciones (hasta un 10%).

La máxima llegará a 32° este martes 13 de enero de 2026. Foto: NA (Daniel Vides)

El miércoles 14 de enero, Buenos Aires volverá a experimentar temperaturas extremas, con una mínima de 23° y una máxima de 33°. El cielo se mantendrá mayormente cubierto a lo largo de la jornada y no se esperan precipitaciones relevantes en la capital.

Para el jueves 15 de enero, el SMN prevé chaparrones durante la madrugada y la mañana, y la aparición de tormentas aisladas hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 23° de mínima y los 30° de máxima. La posibilidad de lluvias se incrementará, en tanto que el viento y la humedad podrían modificar la percepción térmica.

Las lluvias y tormentas podrían reaparecer en la tercera semana de enero de 2026. Foto: NA (Daniel Vides)

El cierre de la semana traerá cierto alivio para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que el viernes 16 de enero la mínima bajará a 18° y la máxima se ubicará en 28°, con un cielo que transitará de parcialmente a algo nublado. El viento rotará al sector sur, lo cual podría contribuir a mejorar las condiciones generales.

El pronóstico en la Patagonia

Las alertas por calor se mantienen activas en distintas zonas del país, principalmente en el oeste de Chubut, donde se declaró alerta naranja debido al impacto moderado a alto en la salud.

Incendios forestales en la provincia de Chubut. Foto: Reuters (Maxi Jonas)

Esta situación ocurre en un contexto de incendios forestales en la región cordillerana, lo que mantiene en vilo a las comunidades locales. El viento constituye un factor clave en la evolución de estos eventos, mientras que la llegada de frentes fríos podría modificar el escenario.

Por otro lado, en el este de la provincia de Neuquén (junto a La Pampa y Río Negro) se mantienen alertas amarillas por temperaturas cálidas extremas.

¿Qué es un evento de temperaturas extremas?

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

Se esperan temperaturas extremas durante enero de 2026. Foto: NA (Daniel Vides)

Luego de hacer una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y mortalidad de las personas.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas