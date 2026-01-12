Alerta amarilla por temperaturas extremas en Buenos Aires y otras tres provincias:

Alerta amarilla por temperaturas extremas en Buenos Aires. Foto: NA (Claudio Fanchi)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este lunes 12 de enero de 2026 por temperaturas extremas en Buenos Aires y tres provincias de la Argentina.

El SMN emitió una alerta amarilla para este lunes 12 de enero de 2026. Foto: NA (Claudio Fanchi)

La alerta amarilla indica condiciones que pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Alerta amarilla: las provincias y zonas afectadas del país

Buenos Aires

Área Metropolitana de Buenos Aires

Noreste de la provincia

La Pampa

Zona oeste, de norte a sur

Neuquén

Zona este, de norte a sur

Río Negro

Noroeste de la provincia

El clima en Buenos Aires para este lunes 12 de enero de 2026

Durante la mañana en CABA, la temperatura será de 24°, con cielo ligeramente nublado. Habrá vientos del sector noroeste que soplarán desde el noroeste a velocidades entre 7 y 12 km/h.

La alerta amarilla indica condiciones que pueden ser peligrosas, sobre todo, para los grupos de riesgo. Foto: NA (Damián Dopacio)

Hacia la tarde, la máxima puede marcar 35°, aunque el cielo continuará ligeramente nublado. Los vientos soplarán desde el noreste a velocidades entre 13 y 22 km/h.

A la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá a 27°. Se pronostican vientos del noreste a velocidades entre 7 y 12 km/h.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada. Evitar comidas muy abundantes. Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas. Ingerir frutas y verduras. No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas). Permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores. Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo. Reducir la actividad física. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Calor extremo en Buenos Aires y otras tres provincias del país. Foto: NA (Martín Zabala)

En caso de presentar un cuadro de sed intensa y sequedad en la boca, desmayo o mareos, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, piel seca, sensación de calor sofocante, sudoración excesiva, se debe actuar de la siguiente manera:

Solicitar asistencia médica de inmediato.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

¿Qué es un evento de temperaturas extremas?

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

Luego de hacer una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y mortalidad de las personas.