El día más caluroso de la semana. Foto: Freepik

Se prevé que el buen tiempo continúe en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano durante el comienzo de la semana, con un marcado ascenso de las temperaturas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el día más caluroso será este lunes 12 de enero, cuando el termómetro oscilará entre una mínima de 22 grados y una máxima que alcanzará los 35.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN.

Alerta por temperaturas extremas: qué hacer ante un golpe de calor y cuáles son los síntomas

“Los golpes de calor ocurren cuando el cuerpo no puede regular su temperatura, lo que resulta en un incremento peligroso de la misma, a menudo superior a los 40 grados centígrados“, explica el Dr. José Stringa, Médico de Planta en el Hospital de Clínicas (MN 137.607). Este aumento en la temperatura corporal puede tener consecuencias fatales si no se actúa rápidamente.

Para prevenir los golpes de calor, el Dr. Stringa da una serie de consejos:

Hidratación frecuente: ingerir líquidos fríos de manera regular. Se aconseja que los adultos beban al menos 2 litros de agua al día, y que los mayores de edad tomen un vaso de agua cada hora.

Ambientes frescos : permanecer en lugares ventilados y evitar las horas pico de calor, de 10 a 17 horas. Cuando se está en la calle, buscar la sombra puede ayudar a disminuir la temperatura corporal.

Ropa apropiada: elegir prendas holgadas y ligeras, preferentemente de algodón, y usar sombreros o gorras al exponerse al sol.

Alimentación: consumir frutas y verduras que tienen un alto contenido de agua, y evitar comidas pesadas que requieran más energía para la digestión.

Actividad física controlada: Realizar ejercicio en las horas más frescas del día; temprano por la mañana o al atardecer. Siempre hay que hidratarse antes, durante y después de la actividad física.

Adultos mayores y niños: debe prestarse especial atención a los ancianos y bebés, verificando que tengan acceso constante a líquidos y que se mantengan en condiciones frescas.

Alerta amarilla por tormentas y granizo en tres provincias: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este lunes.

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo, afectará a regiones de las provincias de las provincias de La Pampa, San Luis y Mendoza.

Alerta amarilla por tormentas y granizo en tres provincias: las zonas afectadas. Foto: SMN

Para esta zona, el SMN indica que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos.

