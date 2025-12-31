El día que Buenos Aires ardió: un termómetro “enloquecido” y la peor ola de calor jamás registrada con 11 muertos

El Servicio Meteorológico anuncia para los próximos días una intensa ola de calor, pero los porteños de esto están acostumbrados. En 1957 se registraron cifras históricas e incluso se lamentó la pérdida de vidas humanas por insolaciones.

Ola de calor histórica en Buenos Aires. Foto: Archivo General de la Nación

La Ciudad de Buenos Aires atraviesa una ola de calor de altas temperaturas y los cuidados a tener en cuenta como hidratarse y evitar ropa oscura al salir a la calle se vuelven una constante de la rutina. Pero, claro está, esta no es la primera vez que los porteños sienten que se “derriten” al pisar el asfalto. La historia de aquellos 43° de enero que sofocó a la población.

Hasta entonces, el pico de calor se había registrado el 2 de enero de 1920 en la localidad del norte cordobés Villa María del Río Seco con 49,1°. Hubo altísimos registros, por ejemplo, el 31 de enero de 1935, con 40,5°; el 18 de diciembre de 1995, con 40,5° o el 18 de enero de 1943, cuando la temperatura llegó a los 40,3°.

Ola de calor en 1957, historia

El 29 de enero de 1957 fue martes, un día que pasaría a la historia por registrar la temperatura máxima absoluta en la Ciudad con 43,3°. Videos, fotos y crónicas daban cuenta de una jornada sofocante que había iniciado días atrás con una ola de calor casi imposible de sobrellevar. “Intensa ola de calor en todo el país”, “¡Récord del siglo! 43,3°”, “Los porteños seguimos bufando: día tropical ha soportado hoy la ciudad”; se puede leer en las tapas de los diarios de aquella época.

“Buenos Aires. Récord absoluto de temperatura. El termómetro enloquecido, alcanza alturas de vértigo: 43 grados, 3 décimas. Se asa estoicamente, y anota una cifra sin parangón en 100 años. Abrumada la gente, trata de refrescarse, con éxito muy relativo”, se puede escuchar al locutor de un video difundido por la cuenta oficial del Archivo General de la Nación.

Ola de calor histórica en Buenos Aires. Video: AGN

Desde un tiempo atrás que la capital se había familiarizado con este sistema para medir temperaturas. El 4 de octubre de 1872, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se inauguró en dependencias del Observatorio Astronómico, en Córdoba, la primera oficina meteorológica, que era la tercera que se abría en todo el mundo.

Entonces, se hacían tres mediciones por día, a las 7, a las 14 y a las nueve de la noche. Luego, fueron cuatro: a las 3, 9, 15 y 21 horas.

Termómetro enloquecido

El “infierno” había comenzado dos días antes, el domingo y el lunes se registraron cifras de 39,5° y 39,3°. Si bien después de ese martes las temperaturas bajaron, se debieron lamentar víctimas fatales como relató La Nación: “Casos fatales de insolación”. La prensa confirmó que once personas perdieron la vida.

Ola de calor en 1957, historia

Para esa época era común visitar el Balneario Municipal y el Balneario de Núñez, además los porteños se la rebuscaban como podían para evitar padecer estas temperaturas como beber agua, buscar sombra y evitar trámites en horas donde el sol se convertía en el enemigo número 1. Por ahora, los 43,3° de hace 65 años son el récord de temperatura más alta en la “Ciudad de la furia”.

A nivel nacional es Villa María -al norte de Córdoba- la ciudad que registró el récord de temperatura con 49,1° el 2 de enero de 1920. Por lo pronto los porteños se preparan para unos días que posiblemente hagan recordar a aquella jornada de fines de los 50s y donde los consejos se repiten: hidratarse, comer liviano, reducir actividad física y usar ropa ligera.