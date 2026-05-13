Temperaturas y lluvias en Río Negro: los datos del tiempo hoy, 13 de mayo de 2026
Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 4° para este 13 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro
Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 4° y llegará a una máxima de 14°.
Viento: 23 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.
Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:10
|Puesta del sol
|18:05
|Horas de luz
|9h 55m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|14%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?
Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 4° y una máxima de 14°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 08:10 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 9h 55m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 23 - 44 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|5°
|2°
|Oeste 15 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|5°
|2°
|Oeste 15 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|5°
|2°
|Oeste 15 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|5°
|2°
|Oeste 16 - 26 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|5°
|1°
|Oeste 16 - 28 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|5°
|1°
|Oeste 17 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|5°
|2°
|Oeste 17 - 29 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|6°
|2°
|Oeste 17 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|7°
|4°
|Oeste 18 - 31 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|9°
|7°
|Oeste 16 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|12°
|12°
|Oeste 13 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|13°
|13°
|Suroeste 20 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|14°
|14°
|Suroeste 23 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|13°
|13°
|Suroeste 22 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|13°
|13°
|Suroeste 20 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|12°
|12°
|Suroeste 22 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|12°
|12°
|Suroeste 18 - 41 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|11°
|11°
|Suroeste 14 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|11°
|11°
|Suroeste 13 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|10°
|10°
|Suroeste 12 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|9°
|8°
|Suroeste 11 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|10°
|8°
|Suroeste 14 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|10°
|10°
|Suroeste 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|9°
|7°
|Suroeste 14 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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