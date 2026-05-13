Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 13 de mayo de 2026, 06:30
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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 18 - 31 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Suroeste 18 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
10°
Viento
Suroeste 14 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 23 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 14°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:10
Puesta del sol18:05
Horas de luz9h 55m
Fase lunarMenguante
Iluminación14%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:10 y se pone a las 18:05, dando aproximadamente 9h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 23 - 44 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 15 - 25 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 16 - 26 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 17 - 29 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 17 - 29 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 17 - 30 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 18 - 31 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Oeste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Suroeste 20 - 37 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Suroeste 23 - 44 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Suroeste 22 - 44 km/h 0% Nubes y claros
15:00 13° 13° Suroeste 20 - 42 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° 12° Suroeste 22 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 12° Suroeste 18 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Suroeste 14 - 32 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Suroeste 13 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Suroeste 12 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° Suroeste 14 - 24 km/h 0% Cubierto
23:00 10° 10° Suroeste 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.