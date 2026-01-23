Clima por la mañana

Este viernes, Jujuy amanece con un clima fresco y condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 4.2°C, siendo el comienzo del día bastante agradable. A medida que el día avanza, las temperaturas irán en alza, pero será necesario llevar un abrigo ligero al salir por la mañana. No se espera lluvia durante esta primera parte del día, manteniendo un porcentaje de humedad del 85%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, las temperaturas en Jujuy alcanzarán una máxima de 18.4°C, bajo un cielo que se mantendrá parcialmente cubierto. A pesar de la nubosidad, se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar un abrigo ligero para las horas más frescas. El viento, con una velocidad máxima de 10 km/h, será apenas perceptible. Para la noche, las condiciones del clima persistirán sin grandes cambios.