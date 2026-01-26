El SMN emitió una alerta naranja por temperaturas extremas en varias provincias: las zonas afectadas
Este tipo de alertas indican temperaturas que pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo: bebés, niños pequeños, mayores de 65 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas o con movilidad reducida.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió para este lunes una alerta naranja por temperaturas extremas en algunas zonas de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. También, rige una alerta amarilla en Chaco, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero.
Alerta naranja en la Argentina por altas temperaturas: las zonas afectadas del país
- Buenos Aires: Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); sur y este de Buenos Aires, excepto zona costera; zona suroeste.
- Córdoba: Juárez Celman, La Carlota y Río Cuarto.
- Entre Ríos: oeste, de norte a sur.
- Santa Fe: zona sur de la provincia.
Alerta amarilla: las zonas afectadas
- Buenos Aires: oeste, centro y norte de la provincia.
- Chaco: zona sureste.
- Córdoba: toda la provincia, excepto noroeste.
- Corrientes: toda la provincia.
- Entre Ríos: sur y este de la provincia.
- Misiones: toda la provincia, excepto zona norte.
- Santa Fe: centro y norte, de este a oeste.
- Santiago del Estero: sureste de la provincia.
El pronóstico para este lunes 26 de enero de 2026
En la tarde de este lunes 26, la máxima llegará a 36°. Se pronostica un cielo mayormente nublado, con vientos del noreste a velocidades entre 13 y 22 km/h.
A la noche, hay una probabilidad de precipitaciones de hasta un 10%. El cielo estará mayormente nublado y la temperatura será de 30°. Se esperan vientos del sur de hasta 12 km/h.
¿Qué es un evento de temperaturas extremas?
Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.
Luego de hacer una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y mortalidad de las personas.
Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Ingerir frutas y verduras.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas).
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.