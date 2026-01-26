El SMN emitió una alerta naranja por temperaturas extremas en varias provincias:

El SMN emitió una alerta naranja por temperaturas extremas. Foto: NA (Daniel Vides)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió para este lunes una alerta naranja por temperaturas extremas en algunas zonas de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. También, rige una alerta amarilla en Chaco, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero.

Alerta naranja en la Argentina por altas temperaturas: las zonas afectadas del país

Buenos Aires : Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA); sur y este de Buenos Aires, excepto zona costera; zona suroeste.

Córdoba : Juárez Celman, La Carlota y Río Cuarto.

Entre Ríos : oeste, de norte a sur.

Santa Fe: zona sur de la provincia.

Las diferentes tipos de alertas meteorológicas. Foto: SMN.

Este tipo de alertas indican temperaturas que pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo: bebés, niños pequeños, mayores de 65 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas o con movilidad reducida.

Alerta amarilla: las zonas afectadas

Buenos Aires : oeste, centro y norte de la provincia.

Chaco : zona sureste.

Córdoba : toda la provincia, excepto noroeste.

Corrientes : toda la provincia.

Entre Ríos : sur y este de la provincia.

Misiones : toda la provincia, excepto zona norte.

Santa Fe : centro y norte, de este a oeste.

Santiago del Estero: sureste de la provincia.

El pronóstico para este lunes 26 de enero de 2026

En la tarde de este lunes 26, la máxima llegará a 36°. Se pronostica un cielo mayormente nublado, con vientos del noreste a velocidades entre 13 y 22 km/h.

La temperatura máxima llegará a los 36° este lunes 26 de enero. Foto: NA (Daniel Vides)

A la noche, hay una probabilidad de precipitaciones de hasta un 10%. El cielo estará mayormente nublado y la temperatura será de 30°. Se esperan vientos del sur de hasta 12 km/h.

¿Qué es un evento de temperaturas extremas?

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

Luego de hacer una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y mortalidad de las personas.

Recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas