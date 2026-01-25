El SMN lanzó una advertencia por el ingreso de un “sistema nuboso inestable” que causará fuertes tormentas:

El SMN lanzó una advertencia por la llegada de un sistema nuboso inestable. Foto: X/Grok.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por el ingreso de un sistema nuboso inestable que provocará fuertes tormentas en distintos puntos del país. Se prevén lluvias intensas, con acumulados que podrían alcanzar los 16 milímetros, y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

En la provincia de La Rioja, el organismo activó una alerta por la llegada de un temporal que comenzará durante la noche de este domingo 25 de enero. El fenómeno estará acompañado por vientos del sur y abundantes precipitaciones, con registros que rondarían los 10 milímetros.

El SMN activó una alerta en La Rioja por la llegada de un temporal que comenzará durante la noche de este domingo 25. Foto: Unsplash.

A pesar de la inestabilidad, las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas cercanas a los 34 °C. Según el SMN, las condiciones adversas se extenderán hasta la mañana del jueves 29 de enero.

No obstante, ese mismo día por la noche se espera un nuevo período de tormentas que podría prolongarse hasta los primeros días de la próxima semana. Las temperaturas mínimas no bajarían de los 33 °C.

Las temperaturas mínimas no bajarían de los 33° en la última semana de enero de 2026. Foto: NA (Martín Zabala)

En tanto, para la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, el SMN informó que las lluvias llegarán el martes 27 de enero. Las precipitaciones comenzarían durante la madrugada y se extenderían hasta la tarde. A continuación, las localidades afectadas:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cañuelas

La Plata

Moreno

Quilmes

San Antonio de Areco

San Isidro

Tigre

El pronóstico extendido del clima para esta semana en CABA

El pronóstico extendido para la última semana de enero de 2026. Foto: SMN.

Lunes 26 de enero : mínima de 26°C y máxima de 36°C, con cielo mayormente nublado.

Martes 27 de enero : mínima de 24°C y máxima de 34°C; chaparrones durante la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde-noche.

Miércoles 28 de enero : mínima de 24°C y máxima de 31°C, con cielo mayormente nublado.

Jueves 29 de enero : mínima de 23°C y máxima de 32°C, con cielo parcialmente nublado.

Viernes 30 de enero: mínima de 23°C y máxima de 31°C, con cielo parcialmente nublado.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada. Evitar comidas muy abundantes. Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas. Ingerir frutas y verduras. No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas). Permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores. Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo. Reducir la actividad física. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

El calor extremo volverá en la última semana de enero de 2026. Foto: NA (Daniel Vides)

¿Qué es un evento de temperaturas extremas?

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

Luego de hacer una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y mortalidad de las personas.